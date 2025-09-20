binancedog (BINANCEDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00717999$ 0.00717999 $ 0.00717999 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.66% Prisendring (1D) +1.67% Prisendring (7D) -2.49% Prisendring (7D) -2.49%

binancedog (BINANCEDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BINANCEDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BINANCEDOG er $ 0.00717999, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BINANCEDOG endret seg med +1.66% i løpet av den siste timen, +1.67% over 24 timer og -2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

binancedog (BINANCEDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.01K$ 61.01K $ 61.01K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på binancedog er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BINANCEDOG er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.01K.