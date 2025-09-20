bicho (BICHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00542787$ 0.00542787 $ 0.00542787 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) +5.21% Prisendring (7D) +3.75% Prisendring (7D) +3.75%

bicho (BICHO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BICHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BICHO er $ 0.00542787, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BICHO endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, +5.21% over 24 timer og +3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bicho (BICHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Opplagsforsyning 515.58M 515.58M 515.58M Total forsyning 515,582,406.0 515,582,406.0 515,582,406.0

Nåværende markedsverdi på bicho er $ 40.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BICHO er 515.58M, med en total tilgang på 515582406.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.70K.