BetterTherapy pris i dag

Sanntids BetterTherapy (SN102) pris i dag er $ 0.539964, med en 9.10% endring de siste 24 timene. Nåværende SN102 til USD konverteringssats er $ 0.539964 per SN102.

BetterTherapy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 874,327, med en sirkulerende forsyning på 1.62M SN102. I løpet av de siste 24 timene SN102 har den blitt handlet mellom $ 0.488787(laveste) og $ 0.549124 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.952224, mens tidenes laveste notering var $ 0.308385.

Kortsiktig har SN102 beveget seg +1.15% i løpet av den siste timen og -6.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BetterTherapy (SN102) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 874.33K$ 874.33K $ 874.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 874.33K$ 874.33K $ 874.33K Opplagsforsyning 1.62M 1.62M 1.62M Total forsyning 1,619,782.510887801 1,619,782.510887801 1,619,782.510887801

