Dagens Berry Data livepris er 0.0195889 USD. Spor prisoppdateringer for BRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Berry Data livepris er 0.0195889 USD. Spor prisoppdateringer for BRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRY

BRY Prisinformasjon

BRY Offisiell nettside

BRY tokenomics

BRY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Berry Data Logo

Berry Data Pris (BRY)

Ikke oppført

1 BRY til USD livepris:

$0.0195889
$0.0195889$0.0195889
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Berry Data (BRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:21:15 (UTC+8)

Berry Data (BRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01922172
$ 0.01922172$ 0.01922172
24 timer lav
$ 0.01971071
$ 0.01971071$ 0.01971071
24 timer høy

$ 0.01922172
$ 0.01922172$ 0.01922172

$ 0.01971071
$ 0.01971071$ 0.01971071

$ 40.0
$ 40.0$ 40.0

$ 0.01171414
$ 0.01171414$ 0.01171414

+0.14%

-0.45%

+6.75%

+6.75%

Berry Data (BRY) sanntidsprisen er $0.0195889. I løpet av de siste 24 timene har BRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01922172 og et toppnivå på $ 0.01971071, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRY er $ 40.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.01171414.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRY endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Berry Data (BRY) Markedsinformasjon

$ 125.62K
$ 125.62K$ 125.62K

--
----

$ 196.83K
$ 196.83K$ 196.83K

6.41M
6.41M 6.41M

10,047,791.28086419
10,047,791.28086419 10,047,791.28086419

Nåværende markedsverdi på Berry Data er $ 125.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRY er 6.41M, med en total tilgang på 10047791.28086419. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.83K.

Berry Data (BRY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Berry Data til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Berry Data til USD ble $ +0.0026685723.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Berry Data til USD ble $ +0.0055489241.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Berry Data til USD ble $ +0.006210210287690895.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.45%
30 dager$ +0.0026685723+13.62%
60 dager$ +0.0055489241+28.33%
90 dager$ +0.006210210287690895+46.42%

Hva er Berry Data (BRY)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Berry Data (BRY) Ressurs

Offisiell nettside

Berry Data Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Berry Data (BRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Berry Data (BRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Berry Data.

Sjekk Berry Dataprisprognosen nå!

BRY til lokale valutaer

Berry Data (BRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Berry Data (BRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Berry Data (BRY)

Hvor mye er Berry Data (BRY) verdt i dag?
Live BRY prisen i USD er 0.0195889 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRY til USD er $ 0.0195889. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Berry Data?
Markedsverdien for BRY er $ 125.62K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRY?
Den sirkulerende forsyningen av BRY er 6.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRY ?
BRY oppnådde en ATH-pris på 40.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRY?
BRY så en ATL-pris på 0.01171414 USD.
Hva er handelsvolumet til BRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRY er -- USD.
Vil BRY gå høyere i år?
BRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:21:15 (UTC+8)

Berry Data (BRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.