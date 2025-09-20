Berry Data (BRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01922172 24 timer høy $ 0.01971071 All Time High $ 40.0 Laveste pris $ 0.01171414 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) +6.75%

Berry Data (BRY) sanntidsprisen er $0.0195889. I løpet av de siste 24 timene har BRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01922172 og et toppnivå på $ 0.01971071, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRY er $ 40.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.01171414.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRY endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Berry Data (BRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 196.83K Opplagsforsyning 6.41M Total forsyning 10,047,791.28086419

Nåværende markedsverdi på Berry Data er $ 125.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRY er 6.41M, med en total tilgang på 10047791.28086419. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 196.83K.