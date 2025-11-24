BENJAMIN pris i dag

Sanntids BENJAMIN (BENJI) pris i dag er $ 0.0000823, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BENJI til USD konverteringssats er $ 0.0000823 per BENJI.

BENJAMIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 38,529, med en sirkulerende forsyning på 468.14M BENJI. I løpet av de siste 24 timene BENJI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00477446, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007169.

Kortsiktig har BENJI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -26.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BENJAMIN (BENJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.53K$ 38.53K $ 38.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.30K$ 82.30K $ 82.30K Opplagsforsyning 468.14M 468.14M 468.14M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BENJAMIN er $ 38.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BENJI er 468.14M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.30K.