BeffAI ($BEFFAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008056 $ 0.00008056 $ 0.00008056 24 timer lav $ 0.00008706 $ 0.00008706 $ 0.00008706 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008056$ 0.00008056 $ 0.00008056 24 timer høy $ 0.00008706$ 0.00008706 $ 0.00008706 All Time High $ 0.00545427$ 0.00545427 $ 0.00545427 Laveste pris $ 0.00003941$ 0.00003941 $ 0.00003941 Prisendring (1H) -0.64% Prisendring (1D) -5.69% Prisendring (7D) +62.19% Prisendring (7D) +62.19%

BeffAI ($BEFFAI) sanntidsprisen er $0.00008172. I løpet av de siste 24 timene har $BEFFAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008056 og et toppnivå på $ 0.00008706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BEFFAI er $ 0.00545427, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003941.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BEFFAI endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -5.69% over 24 timer og +62.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeffAI ($BEFFAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.28K$ 81.28K $ 81.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.28K$ 81.28K $ 81.28K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,665,413.973652 999,665,413.973652 999,665,413.973652

Nåværende markedsverdi på BeffAI er $ 81.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BEFFAI er 999.67M, med en total tilgang på 999665413.973652. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.28K.