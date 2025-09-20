Dagens BeffAI livepris er 0.00008172 USD. Spor prisoppdateringer for $BEFFAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BEFFAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BeffAI livepris er 0.00008172 USD. Spor prisoppdateringer for $BEFFAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $BEFFAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $BEFFAI

$BEFFAI Prisinformasjon

$BEFFAI Offisiell nettside

$BEFFAI tokenomics

$BEFFAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BeffAI Logo

BeffAI Pris ($BEFFAI)

Ikke oppført

1 $BEFFAI til USD livepris:

--
----
-5.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BeffAI ($BEFFAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:20:05 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00008056
$ 0.00008056$ 0.00008056
24 timer lav
$ 0.00008706
$ 0.00008706$ 0.00008706
24 timer høy

$ 0.00008056
$ 0.00008056$ 0.00008056

$ 0.00008706
$ 0.00008706$ 0.00008706

$ 0.00545427
$ 0.00545427$ 0.00545427

$ 0.00003941
$ 0.00003941$ 0.00003941

-0.64%

-5.69%

+62.19%

+62.19%

BeffAI ($BEFFAI) sanntidsprisen er $0.00008172. I løpet av de siste 24 timene har $BEFFAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008056 og et toppnivå på $ 0.00008706, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BEFFAI er $ 0.00545427, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003941.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BEFFAI endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -5.69% over 24 timer og +62.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BeffAI ($BEFFAI) Markedsinformasjon

$ 81.28K
$ 81.28K$ 81.28K

--
----

$ 81.28K
$ 81.28K$ 81.28K

999.67M
999.67M 999.67M

999,665,413.973652
999,665,413.973652 999,665,413.973652

Nåværende markedsverdi på BeffAI er $ 81.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BEFFAI er 999.67M, med en total tilgang på 999665413.973652. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.28K.

BeffAI ($BEFFAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BeffAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BeffAI til USD ble $ +0.0000781816.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BeffAI til USD ble $ +0.0000127967.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BeffAI til USD ble $ +0.000031419948140301.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.69%
30 dager$ +0.0000781816+95.67%
60 dager$ +0.0000127967+15.66%
90 dager$ +0.000031419948140301+62.47%

Hva er BeffAI ($BEFFAI)

$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BeffAI ($BEFFAI) Ressurs

Offisiell nettside

BeffAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BeffAI ($BEFFAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BeffAI ($BEFFAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BeffAI.

Sjekk BeffAIprisprognosen nå!

$BEFFAI til lokale valutaer

BeffAI ($BEFFAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BeffAI ($BEFFAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BEFFAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BeffAI ($BEFFAI)

Hvor mye er BeffAI ($BEFFAI) verdt i dag?
Live $BEFFAI prisen i USD er 0.00008172 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $BEFFAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $BEFFAI til USD er $ 0.00008172. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BeffAI?
Markedsverdien for $BEFFAI er $ 81.28K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $BEFFAI?
Den sirkulerende forsyningen av $BEFFAI er 999.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$BEFFAI ?
$BEFFAI oppnådde en ATH-pris på 0.00545427 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $BEFFAI?
$BEFFAI så en ATL-pris på 0.00003941 USD.
Hva er handelsvolumet til $BEFFAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $BEFFAI er -- USD.
Vil $BEFFAI gå høyere i år?
$BEFFAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $BEFFAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:20:05 (UTC+8)

BeffAI ($BEFFAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.