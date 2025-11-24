Beets pris i dag

Sanntids Beets (BEETS) pris i dag er $ 0.0091549, med en 2.20% endring de siste 24 timene. Nåværende BEETS til USD konverteringssats er $ 0.0091549 per BEETS.

Beets rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,627,526, med en sirkulerende forsyning på 177.93M BEETS. I løpet av de siste 24 timene BEETS har den blitt handlet mellom $ 0.00891338(laveste) og $ 0.00936007 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.084976, mens tidenes laveste notering var $ 0.00883658.

Kortsiktig har BEETS beveget seg +0.55% i løpet av den siste timen og -19.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Beets (BEETS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Opplagsforsyning 177.93M 177.93M 177.93M Total forsyning 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

