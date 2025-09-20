BEENZ (BEENZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02917929$ 0.02917929 $ 0.02917929 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -4.28% Prisendring (7D) -11.99% Prisendring (7D) -11.99%

BEENZ (BEENZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BEENZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BEENZ er $ 0.02917929, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BEENZ endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -4.28% over 24 timer og -11.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BEENZ (BEENZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 216.13K$ 216.13K $ 216.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 216.13K$ 216.13K $ 216.13K Opplagsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Total forsyning 999,844,324.563046 999,844,324.563046 999,844,324.563046

Nåværende markedsverdi på BEENZ er $ 216.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BEENZ er 999.84M, med en total tilgang på 999844324.563046. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 216.13K.