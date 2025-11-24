Basenji pris i dag

Sanntids Basenji (BENJI) pris i dag er $ 0.0038426, med en 3.57% endring de siste 24 timene. Nåværende BENJI til USD konverteringssats er $ 0.0038426 per BENJI.

Basenji rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,792,287, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BENJI. I løpet av de siste 24 timene BENJI har den blitt handlet mellom $ 0.00365357(laveste) og $ 0.00388491 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.104985, mens tidenes laveste notering var $ 0.00359778.

Kortsiktig har BENJI beveget seg +0.48% i løpet av den siste timen og -20.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Basenji (BENJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

