Based Lambow (LAMBOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00244486$ 0.00244486 $ 0.00244486 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -18.56% Prisendring (7D) -18.56%

Based Lambow (LAMBOW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LAMBOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LAMBOW er $ 0.00244486, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LAMBOW endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -18.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Lambow (LAMBOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.35K$ 38.35K $ 38.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.35K$ 38.35K $ 38.35K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Lambow er $ 38.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LAMBOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.35K.