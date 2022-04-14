Based BOBR (BOBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based BOBR (BOBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based BOBR (BOBR) Informasjon Based $BOBR is a vibrant, utility-driven memecoin built on Base, created for creators, builders, raiders, and degens who believe in the power of community. We blend meme culture with serious Web3 innovation through NFTs, an airdrop toolkit, and upcoming platforms like BOBRSwap. Our builder-powered ecosystem is focused on making Base a safer, stronger, and more exciting chain for everyone now and into the future. Offisiell nettside: https://basedbobr.com/ Kjøp BOBR nå!

Based BOBR (BOBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based BOBR (BOBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.83K $ 82.83K $ 82.83K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Based BOBR (BOBR) pris

Based BOBR (BOBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based BOBR (BOBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBRs tokenomics, kan du utforske BOBR tokenets livepris!

BOBR prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBR kan være på vei? Vår BOBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBR tokenets prisforutsigelse nå!

