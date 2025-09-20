Based Bario (BARIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0007171 24 timer lav $ 0.00072708 24 timer høy All Time High $ 0.00713476 Laveste pris $ 0.00024552 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) -8.30%

Based Bario (BARIO) sanntidsprisen er $0.00072311. I løpet av de siste 24 timene har BARIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007171 og et toppnivå på $ 0.00072708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BARIO er $ 0.00713476, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BARIO endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -8.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Bario (BARIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 723.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 723.11K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Based Bario er $ 723.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARIO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 723.11K.