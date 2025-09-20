Dagens Based Bario livepris er 0.00072311 USD. Spor prisoppdateringer for BARIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BARIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Bario livepris er 0.00072311 USD. Spor prisoppdateringer for BARIO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BARIO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Based Bario Logo

Based Bario Pris (BARIO)

Ikke oppført

1 BARIO til USD livepris:

$0.00072086
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Based Bario (BARIO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:56:56 (UTC+8)

Based Bario (BARIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0007171
24 timer lav
$ 0.00072708
24 timer høy

$ 0.0007171
$ 0.00072708
$ 0.00713476
$ 0.00024552
+0.23%

-0.53%

-8.30%

-8.30%

Based Bario (BARIO) sanntidsprisen er $0.00072311. I løpet av de siste 24 timene har BARIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0007171 og et toppnivå på $ 0.00072708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BARIO er $ 0.00713476, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024552.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BARIO endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -8.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Bario (BARIO) Markedsinformasjon

$ 723.11K
--
$ 723.11K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Based Bario er $ 723.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BARIO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 723.11K.

Based Bario (BARIO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Based Bario til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Based Bario til USD ble $ -0.0002932811.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Based Bario til USD ble $ -0.0004631698.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Based Bario til USD ble $ -0.0012234513569414825.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.53%
30 dager$ -0.0002932811-40.55%
60 dager$ -0.0004631698-64.05%
90 dager$ -0.0012234513569414825-62.85%

Hva er Based Bario (BARIO)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Based Bario (BARIO) Ressurs

Offisiell nettside

Based Bario Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Bario (BARIO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Bario (BARIO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Bario.

Sjekk Based Barioprisprognosen nå!

BARIO til lokale valutaer

Based Bario (BARIO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Bario (BARIO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BARIO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Bario (BARIO)

Hvor mye er Based Bario (BARIO) verdt i dag?
Live BARIO prisen i USD er 0.00072311 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BARIO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BARIO til USD er $ 0.00072311. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Bario?
Markedsverdien for BARIO er $ 723.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BARIO?
Den sirkulerende forsyningen av BARIO er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBARIO ?
BARIO oppnådde en ATH-pris på 0.00713476 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BARIO?
BARIO så en ATL-pris på 0.00024552 USD.
Hva er handelsvolumet til BARIO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BARIO er -- USD.
Vil BARIO gå høyere i år?
BARIO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BARIO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:56:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.