Babel pris i dag

Sanntids Babel (BABEL) pris i dag er $ 0.00006582, med en 13.30% endring de siste 24 timene. Nåværende BABEL til USD konverteringssats er $ 0.00006582 per BABEL.

Babel rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 64,429, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BABEL. I løpet av de siste 24 timene BABEL har den blitt handlet mellom $ 0.0000581(laveste) og $ 0.00006565 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00056466, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002184.

Kortsiktig har BABEL beveget seg +0.66% i løpet av den siste timen og +57.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Babel (BABEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.43K$ 64.43K $ 64.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.43K$ 64.43K $ 64.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Babel er $ 64.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABEL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.43K.