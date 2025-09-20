Axe (AXE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00346772 $ 0.00346772 $ 0.00346772 24 timer lav $ 0.00351378 $ 0.00351378 $ 0.00351378 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00346772$ 0.00346772 $ 0.00346772 24 timer høy $ 0.00351378$ 0.00351378 $ 0.00351378 All Time High $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) -39.86% Prisendring (7D) -39.86%

Axe (AXE) sanntidsprisen er $0.00347985. I løpet av de siste 24 timene har AXE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00346772 og et toppnivå på $ 0.00351378, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXE er $ 2.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -39.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Axe (AXE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.41K$ 25.41K $ 25.41K Opplagsforsyning 7.30M 7.30M 7.30M Total forsyning 7,300,532.0 7,300,532.0 7,300,532.0

Nåværende markedsverdi på Axe er $ 25.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXE er 7.30M, med en total tilgang på 7300532.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.41K.