Away From Keyboard (AFK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Away From Keyboard (AFK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Away From Keyboard (AFK) Informasjon

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

Offisiell nettside:
https://earnwhileyouafk.com

Away From Keyboard (AFK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Away From Keyboard (AFK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 236.23K
$ 236.23K
Total forsyning:
$ 741.03M
$ 741.03M
Sirkulerende forsyning:
$ 741.03M
$ 741.03M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 236.23K
$ 236.23K
All-time high:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00031878
$ 0.00031878

Away From Keyboard (AFK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Away From Keyboard (AFK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AFK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AFK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AFKs tokenomics, kan du utforske AFK tokenets livepris!

AFK prisforutsigelse

Vil du vite hvor AFK kan være på vei? Vår AFK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.