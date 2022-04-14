Away From Keyboard (AFK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Away From Keyboard (AFK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Away From Keyboard (AFK) Informasjon Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand. Offisiell nettside: https://earnwhileyouafk.com Kjøp AFK nå!

Away From Keyboard (AFK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Away From Keyboard (AFK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 236.23K $ 236.23K $ 236.23K Total forsyning: $ 741.03M $ 741.03M $ 741.03M Sirkulerende forsyning: $ 741.03M $ 741.03M $ 741.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 236.23K $ 236.23K $ 236.23K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031878 $ 0.00031878 $ 0.00031878 Lær mer om Away From Keyboard (AFK) pris

Away From Keyboard (AFK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Away From Keyboard (AFK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AFK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AFK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AFKs tokenomics, kan du utforske AFK tokenets livepris!

