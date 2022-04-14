Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Autonomous Virtual Beings (AVB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Autonomous Virtual Beings (AVB) Informasjon $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Offisiell nettside: https://avb.gg Kjøp AVB nå!

Autonomous Virtual Beings (AVB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Autonomous Virtual Beings (AVB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 894.36K $ 894.36K $ 894.36K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 894.36K $ 894.36K $ 894.36K All-time high: $ 0.077253 $ 0.077253 $ 0.077253 All-Time Low: $ 0.00087425 $ 0.00087425 $ 0.00087425 Nåværende pris: $ 0.00088802 $ 0.00088802 $ 0.00088802 Lær mer om Autonomous Virtual Beings (AVB) pris

Autonomous Virtual Beings (AVB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Autonomous Virtual Beings (AVB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVBs tokenomics, kan du utforske AVB tokenets livepris!

