aster dog pris i dag

Sanntids aster dog (ADOG) pris i dag er --, med en 4.23% endring de siste 24 timene. Nåværende ADOG til USD konverteringssats er -- per ADOG.

aster dog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 405,577, med en sirkulerende forsyning på 1.00B ADOG. I løpet av de siste 24 timene ADOG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00372484, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ADOG beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -6.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aster dog (ADOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 405.58K$ 405.58K $ 405.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 405.58K$ 405.58K $ 405.58K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på aster dog er $ 405.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ADOG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.58K.