arXiv (ARXIV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i arXiv (ARXIV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

arXiv (ARXIV) Informasjon arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights. Offisiell nettside: https://www.arxiv.sh/ Teknisk dokument: https://www.arxiv.sh/whitepaper Kjøp ARXIV nå!

arXiv (ARXIV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for arXiv (ARXIV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.76K $ 52.76K $ 52.76K Total forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Sirkulerende forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.76K $ 52.76K $ 52.76K All-time high: $ 0.01506677 $ 0.01506677 $ 0.01506677 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om arXiv (ARXIV) pris

arXiv (ARXIV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak arXiv (ARXIV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARXIV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARXIV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARXIVs tokenomics, kan du utforske ARXIV tokenets livepris!

ARXIV prisforutsigelse Vil du vite hvor ARXIV kan være på vei? Vår ARXIV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARXIV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!