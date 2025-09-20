ArGoApp (ARGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0068777 24 timer lav $ 0.0070265 24 timer høy All Time High $ 0.576267 Laveste pris $ 0.00256598 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) -3.75%

ArGoApp (ARGO) sanntidsprisen er $0.00690455. I løpet av de siste 24 timene har ARGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0068777 og et toppnivå på $ 0.0070265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARGO er $ 0.576267, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARGO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og -3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArGoApp (ARGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 452.54K Opplagsforsyning 17.62M Total forsyning 65,541,667.0

Nåværende markedsverdi på ArGoApp er $ 121.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARGO er 17.62M, med en total tilgang på 65541667.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 452.54K.