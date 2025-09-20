ArcadiaOS (ARCOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00237947$ 0.00237947 $ 0.00237947 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -5.77% Prisendring (7D) -11.39% Prisendring (7D) -11.39%

ArcadiaOS (ARCOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ARCOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARCOS er $ 0.00237947, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARCOS endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -5.77% over 24 timer og -11.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArcadiaOS (ARCOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 327.30K$ 327.30K $ 327.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 327.30K$ 327.30K $ 327.30K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArcadiaOS er $ 327.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARCOS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 327.30K.