Arbus (ARBUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00193959 24 timer lav $ 0.00222015 24 timer høy All Time High $ 0.02271455 Laveste pris $ 0.00107399 Prisendring (1H) -0.87% Prisendring (1D) -5.37% Prisendring (7D) -32.41%

Arbus (ARBUS) sanntidsprisen er $0.00209729. I løpet av de siste 24 timene har ARBUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00193959 og et toppnivå på $ 0.00222015, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARBUS er $ 0.02271455, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107399.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARBUS endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, -5.37% over 24 timer og -32.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arbus (ARBUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.10M Opplagsforsyning 566.66M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arbus er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARBUS er 566.66M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.10M.