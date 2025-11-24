APX pris i dag

Sanntids APX (APX) pris i dag er $ 0.278211, med en 7.07% endring de siste 24 timene. Nåværende APX til USD konverteringssats er $ 0.278211 per APX.

APX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,412,939, med en sirkulerende forsyning på 37.47M APX. I løpet av de siste 24 timene APX har den blitt handlet mellom $ 0.273227(laveste) og $ 0.305041 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.42, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har APX beveget seg +1.39% i løpet av den siste timen og -11.17% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

APX (APX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B Opplagsforsyning 37.47M 37.47M 37.47M Total forsyning 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Nåværende markedsverdi på APX er $ 10.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APX er 37.47M, med en total tilgang på 3975255603.427746. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10B.