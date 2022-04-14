Ample (AMPD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ample (AMPD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ample (AMPD) Informasjon Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards. Offisiell nettside: https://ampleprotocol.xyz Teknisk dokument: https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper Kjøp AMPD nå!

Ample (AMPD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ample (AMPD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 297.67K $ 297.67K $ 297.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 958.98M $ 958.98M $ 958.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 310.41K $ 310.41K $ 310.41K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003102 $ 0.0003102 $ 0.0003102 Lær mer om Ample (AMPD) pris

Ample (AMPD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ample (AMPD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMPD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMPD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMPDs tokenomics, kan du utforske AMPD tokenets livepris!

AMPD prisforutsigelse Vil du vite hvor AMPD kan være på vei? Vår AMPD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMPD tokenets prisforutsigelse nå!

