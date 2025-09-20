Alchemist (MIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.776784 $ 0.776784 $ 0.776784 24 timer lav $ 0.796663 $ 0.796663 $ 0.796663 24 timer høy 24 timer lav $ 0.776784$ 0.776784 $ 0.776784 24 timer høy $ 0.796663$ 0.796663 $ 0.796663 All Time High $ 225.39$ 225.39 $ 225.39 Laveste pris $ 0.272508$ 0.272508 $ 0.272508 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.64% Prisendring (7D) -5.22% Prisendring (7D) -5.22%

Alchemist (MIST) sanntidsprisen er $0.780379. I løpet av de siste 24 timene har MIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.776784 og et toppnivå på $ 0.796663, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIST er $ 225.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.272508.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIST endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.64% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alchemist (MIST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Opplagsforsyning 2.50M 2.50M 2.50M Total forsyning 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104

Nåværende markedsverdi på Alchemist er $ 1.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIST er 2.50M, med en total tilgang på 2497848.916965104. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.95M.