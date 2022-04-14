Aipets (AIPETS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aipets (AIPETS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aipets (AIPETS) Informasjon AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees. Offisiell nettside: https://www.aipetssolana.com/ Kjøp AIPETS nå!

Aipets (AIPETS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aipets (AIPETS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K All-time high: $ 0.00317627 $ 0.00317627 $ 0.00317627 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aipets (AIPETS) pris

Aipets (AIPETS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aipets (AIPETS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIPETS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIPETS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIPETSs tokenomics, kan du utforske AIPETS tokenets livepris!

