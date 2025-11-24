aibrk pris i dag

Sanntids aibrk (AIBRK) pris i dag er $ 0.00021262, med en 2.53% endring de siste 24 timene. Nåværende AIBRK til USD konverteringssats er $ 0.00021262 per AIBRK.

aibrk rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 212,368, med en sirkulerende forsyning på 1.00B AIBRK. I løpet av de siste 24 timene AIBRK har den blitt handlet mellom $ 0.00020478(laveste) og $ 0.00022387 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00420528, mens tidenes laveste notering var $ 0.00020478.

Kortsiktig har AIBRK beveget seg +0.67% i løpet av den siste timen og -29.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aibrk (AIBRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 212.37K$ 212.37K $ 212.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.37K$ 212.37K $ 212.37K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

