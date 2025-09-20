Dagens AgentiPy livepris er 0.00108197 USD. Spor prisoppdateringer for APY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AgentiPy livepris er 0.00108197 USD. Spor prisoppdateringer for APY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AgentiPy Pris (APY)

1 APY til USD livepris:

$0.00108197
$0.00108197$0.00108197
-4.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
AgentiPy (APY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:10:07 (UTC+8)

AgentiPy (APY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00107029
$ 0.00107029$ 0.00107029
24 timer lav
$ 0.00114011
$ 0.00114011$ 0.00114011
24 timer høy

$ 0.00107029
$ 0.00107029$ 0.00107029

$ 0.00114011
$ 0.00114011$ 0.00114011

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

-4.64%

-8.52%

-8.52%

AgentiPy (APY) sanntidsprisen er $0.00108197. I løpet av de siste 24 timene har APY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00107029 og et toppnivå på $ 0.00114011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APY er $ 0.03220657, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APY endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -4.64% over 24 timer og -8.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentiPy (APY) Markedsinformasjon

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,077.164239
999,947,077.164239 999,947,077.164239

Nåværende markedsverdi på AgentiPy er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APY er 999.95M, med en total tilgang på 999947077.164239. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.

AgentiPy (APY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AgentiPy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AgentiPy til USD ble $ +0.0000604341.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AgentiPy til USD ble $ -0.0004779386.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AgentiPy til USD ble $ -0.0000464472307775774.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.64%
30 dager$ +0.0000604341+5.59%
60 dager$ -0.0004779386-44.17%
90 dager$ -0.0000464472307775774-4.11%

Hva er AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

AgentiPy (APY) Ressurs

Offisiell nettside

AgentiPy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AgentiPy (APY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AgentiPy (APY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AgentiPy.

Sjekk AgentiPyprisprognosen nå!

APY til lokale valutaer

AgentiPy (APY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AgentiPy (APY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AgentiPy (APY)

Hvor mye er AgentiPy (APY) verdt i dag?
Live APY prisen i USD er 0.00108197 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APY til USD er $ 0.00108197. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AgentiPy?
Markedsverdien for APY er $ 1.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APY?
Den sirkulerende forsyningen av APY er 999.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPY ?
APY oppnådde en ATH-pris på 0.03220657 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APY?
APY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til APY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APY er -- USD.
Vil APY gå høyere i år?
APY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:10:07 (UTC+8)

