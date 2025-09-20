AgentiPy (APY) Prisinformasjon (USD)

AgentiPy (APY) sanntidsprisen er $0.00108197. I løpet av de siste 24 timene har APY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00107029 og et toppnivå på $ 0.00114011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APY er $ 0.03220657, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APY endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -4.64% over 24 timer og -8.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på AgentiPy er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APY er 999.95M, med en total tilgang på 999947077.164239. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.