Agent Virtual Machine (AVM) Informasjon VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Offisiell nettside: https://www.avm.codes/ Kjøp AVM nå!

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent Virtual Machine (AVM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 52.72M $ 52.72M $ 52.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M All-time high: $ 0.402596 $ 0.402596 $ 0.402596 All-Time Low: $ 0.04020243 $ 0.04020243 $ 0.04020243 Nåværende pris: $ 0.07788 $ 0.07788 $ 0.07788 Lær mer om Agent Virtual Machine (AVM) pris

Agent Virtual Machine (AVM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent Virtual Machine (AVM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVMs tokenomics, kan du utforske AVM tokenets livepris!

AVM prisforutsigelse Vil du vite hvor AVM kan være på vei? Vår AVM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVM tokenets prisforutsigelse nå!

