Agent Virtual Machine (AVM)-prisforutsigelse (USD)

Få Agent Virtual Machine prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye AVM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Agent Virtual Machine % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Agent Virtual Machine-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Agent Virtual Machine potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.097581 i 2025. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Agent Virtual Machine potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.102460 i 2026. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVM for 2027 $ 0.107583 med en 10.25% vekstrate. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVM for 2028 $ 0.112962 med en 15.76% vekstrate. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVM for 2029 $ 0.118610 med en 21.55% vekstrate. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVM for 2030 $ 0.124540 med en 27.63% vekstrate. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Agent Virtual Machine potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.202863. Agent Virtual Machine (AVM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Agent Virtual Machine potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.330443. År Pris Vekst 2025 $ 0.097581 0.00%

2026 $ 0.102460 5.00%

2027 $ 0.107583 10.25%

2028 $ 0.112962 15.76%

2029 $ 0.118610 21.55%

2030 $ 0.124540 27.63%

2031 $ 0.130767 34.01%

2032 $ 0.137306 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.144171 47.75%

2034 $ 0.151380 55.13%

2035 $ 0.158949 62.89%

2036 $ 0.166896 71.03%

2037 $ 0.175241 79.59%

2038 $ 0.184003 88.56%

2039 $ 0.193203 97.99%

2040 $ 0.202863 107.89% Vis mer Kortsiktig Agent Virtual Machine-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.097581 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.097594 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.097674 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.097982 0.41% Agent Virtual Machine (AVM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for AVM September 21, 2025(I dag) er $0.097581 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Agent Virtual Machine (AVM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for AVM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.097594 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Agent Virtual Machine (AVM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for AVM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.097674 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Agent Virtual Machine (AVM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for AVM $0.097982 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Agent Virtual Machine prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Opplagsforsyning 52.72M 52.72M 52.72M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste AVM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har AVM en sirkulerende forsyning på 52.72M og total markedsverdi på $ 5.14M. Se AVM livepris

Agent Virtual Machine Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Agent Virtual Machine direktepris, er gjeldende pris for Agent Virtual Machine 0.097581USD. Den sirkulerende forsyningen av Agent Virtual Machine(AVM) er 52.72M AVM , som gir den en markedsverdi på $5,144,533 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.72% $ 0.000700 $ 0.100504 $ 0.092666

7 dager -43.98% $ -0.042918 $ 0.192707 $ 0.075190

30 dager -48.38% $ -0.047215 $ 0.192707 $ 0.075190 24-timers ytelse De siste 24 timene har Agent Virtual Machine vist en prisbevegelse på $0.000700 , noe som gjenspeiler en 0.72% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Agent Virtual Machine handlet på en topp på $0.192707 og en bunn på $0.075190 . Det så en prisendring på -43.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til AVM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Agent Virtual Machine opplevd en -48.38% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.047215 av dens verdi. Dette indikerer at AVM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Agent Virtual Machine (AVM) prisforutsigelsesmodul? Agent Virtual Machine-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for AVM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Agent Virtual Machine det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for AVM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Agent Virtual Machine. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til AVM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til AVM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Agent Virtual Machine.

Hvorfor er AVM-prisforutsigelse viktig?

AVM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

