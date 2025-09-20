Agent Virtual Machine (AVM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.070599 24 timer lav $ 0.099778 24 timer høy All Time High $ 0.402596 Laveste pris $ 0.04020243 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) +3.62% Prisendring (7D) -49.99%

Agent Virtual Machine (AVM) sanntidsprisen er $0.097006. I løpet av de siste 24 timene har AVM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070599 og et toppnivå på $ 0.099778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVM er $ 0.402596, mens den rekordlave prisen er $ 0.04020243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVM endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +3.62% over 24 timer og -49.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Virtual Machine (AVM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70M Opplagsforsyning 53.15M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agent Virtual Machine er $ 5.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVM er 53.15M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.