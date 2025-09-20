Dagens Agent Virtual Machine livepris er 0.097006 USD. Spor prisoppdateringer for AVM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agent Virtual Machine livepris er 0.097006 USD. Spor prisoppdateringer for AVM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AVM

AVM Prisinformasjon

AVM Offisiell nettside

AVM tokenomics

AVM Prisprognose

Agent Virtual Machine Logo

Agent Virtual Machine Pris (AVM)

Ikke oppført

1 AVM til USD livepris:

$0.096996
+3.60%1D
USD
Agent Virtual Machine (AVM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:48:41 (UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.070599
24 timer lav
$ 0.099778
24 timer høy

$ 0.070599
$ 0.099778
$ 0.402596
$ 0.04020243
-0.21%

+3.62%

-49.99%

-49.99%

Agent Virtual Machine (AVM) sanntidsprisen er $0.097006. I løpet av de siste 24 timene har AVM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.070599 og et toppnivå på $ 0.099778, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVM er $ 0.402596, mens den rekordlave prisen er $ 0.04020243.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVM endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +3.62% over 24 timer og -49.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Virtual Machine (AVM) Markedsinformasjon

$ 5.15M
--
$ 9.70M
53.15M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Agent Virtual Machine er $ 5.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVM er 53.15M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70M.

Agent Virtual Machine (AVM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Agent Virtual Machine til USD ble $ +0.00338855.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Agent Virtual Machine til USD ble $ -0.0546322368.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Agent Virtual Machine til USD ble $ -0.0665783607.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Agent Virtual Machine til USD ble $ -0.07350095778811556.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00338855+3.62%
30 dager$ -0.0546322368-56.31%
60 dager$ -0.0665783607-68.63%
90 dager$ -0.07350095778811556-43.10%

Hva er Agent Virtual Machine (AVM)

VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.

Agent Virtual Machine (AVM) Ressurs

Offisiell nettside

Agent Virtual Machine Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Agent Virtual Machine (AVM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Agent Virtual Machine (AVM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Agent Virtual Machine.

Sjekk Agent Virtual Machineprisprognosen nå!

AVM til lokale valutaer

Agent Virtual Machine (AVM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Agent Virtual Machine (AVM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Agent Virtual Machine (AVM)

Hvor mye er Agent Virtual Machine (AVM) verdt i dag?
Live AVM prisen i USD er 0.097006 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVM til USD er $ 0.097006. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agent Virtual Machine?
Markedsverdien for AVM er $ 5.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVM?
Den sirkulerende forsyningen av AVM er 53.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVM ?
AVM oppnådde en ATH-pris på 0.402596 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVM?
AVM så en ATL-pris på 0.04020243 USD.
Hva er handelsvolumet til AVM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVM er -- USD.
Vil AVM gå høyere i år?
AVM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:48:41 (UTC+8)

Agent Virtual Machine (AVM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.