AGENT BAPO pris i dag

Sanntids AGENT BAPO (BAPO) pris i dag er $ 0.00007006, med en 0.60% endring de siste 24 timene. Nåværende BAPO til USD konverteringssats er $ 0.00007006 per BAPO.

AGENT BAPO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,006.49, med en sirkulerende forsyning på 100.00M BAPO. I løpet av de siste 24 timene BAPO har den blitt handlet mellom $ 0.00006927(laveste) og $ 0.00007077 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00162005, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006916.

Kortsiktig har BAPO beveget seg +0.52% i løpet av den siste timen og -10.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AGENT BAPO (BAPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.01K$ 7.01K $ 7.01K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AGENT BAPO er $ 7.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAPO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.01K.