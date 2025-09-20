Aejo (AEJO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004963 $ 0.00004963 $ 0.00004963 24 timer lav $ 0.00005109 $ 0.00005109 $ 0.00005109 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004963$ 0.00004963 $ 0.00004963 24 timer høy $ 0.00005109$ 0.00005109 $ 0.00005109 All Time High $ 0.01053355$ 0.01053355 $ 0.01053355 Laveste pris $ 0.00002216$ 0.00002216 $ 0.00002216 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) -2.62% Prisendring (7D) -2.62%

Aejo (AEJO) sanntidsprisen er $0.00005017. I løpet av de siste 24 timene har AEJO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004963 og et toppnivå på $ 0.00005109, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AEJO er $ 0.01053355, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002216.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AEJO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og -2.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aejo (AEJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,991,357.61 999,991,357.61 999,991,357.61

Nåværende markedsverdi på Aejo er $ 50.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AEJO er 999.99M, med en total tilgang på 999991357.61. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.17K.