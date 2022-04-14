achi (ACHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i achi (ACHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

achi (ACHI) Informasjon Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale! Offisiell nettside: https://achicoinsol.xyz Kjøp ACHI nå!

achi (ACHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for achi (ACHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 173.80K $ 173.80K $ 173.80K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 173.80K $ 173.80K $ 173.80K All-time high: $ 0.01651393 $ 0.01651393 $ 0.01651393 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0001738 $ 0.0001738 $ 0.0001738 Lær mer om achi (ACHI) pris

achi (ACHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak achi (ACHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACHIs tokenomics, kan du utforske ACHI tokenets livepris!

ACHI prisforutsigelse Vil du vite hvor ACHI kan være på vei? Vår ACHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

