A0x (A0X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i A0x (A0X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for A0x (A0X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.75M Total forsyning: $ 99.94B Sirkulerende forsyning: $ 99.94B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.75M All-time high: $ 0.00009966 All-Time Low: $ 0.00001265 Nåværende pris: $ 0

A0x (A0X) Informasjon Offisiell nettside: https://a0x.co/

Å forstå tokenomics bak A0x (A0X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A0X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A0X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Vår A0X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

