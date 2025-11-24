a slow runner pris i dag

Sanntids a slow runner (SNAIL) pris i dag er $ 0.00000894, med en 1.76% endring de siste 24 timene. Nåværende SNAIL til USD konverteringssats er $ 0.00000894 per SNAIL.

a slow runner rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,934.48, med en sirkulerende forsyning på 999.56M SNAIL. I løpet av de siste 24 timene SNAIL har den blitt handlet mellom $ 0.00000865(laveste) og $ 0.00000896 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00242581, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000853.

Kortsiktig har SNAIL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

a slow runner (SNAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Opplagsforsyning 999.56M 999.56M 999.56M Total forsyning 999,559,687.862239 999,559,687.862239 999,559,687.862239

