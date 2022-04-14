XRADERS (XR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XRADERS (XR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XRADERS (XR) Informasjon XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience. Offisiell nettside: https://xraders.xyz/ Teknisk dokument: https://coinlive.gitbook.io/xraders Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978 Kjøp XR nå!

XRADERS (XR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XRADERS (XR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 755.62K $ 755.62K $ 755.62K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.53M $ 48.53M $ 48.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M All-time high: $ 1.0667 $ 1.0667 $ 1.0667 All-Time Low: $ 0.014980763193435049 $ 0.014980763193435049 $ 0.014980763193435049 Nåværende pris: $ 0.01557 $ 0.01557 $ 0.01557 Lær mer om XRADERS (XR) pris

XRADERS (XR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XRADERS (XR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XRs tokenomics, kan du utforske XR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XR Interessert i å legge til XRADERS (XR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XR på MEXC nå!

XRADERS (XR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XR nå!

XR prisforutsigelse Vil du vite hvor XR kan være på vei? Vår XR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!