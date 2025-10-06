WIKI CAT pris i dag

Sanntids WIKI CAT (WKC) pris i dag er $ 0.00000009837, med en 2.92% endring de siste 24 timene. Nåværende WKC til USD konverteringssats er $ 0.00000009837 per WKC.

WIKI CAT rangerer for tiden som #412 etter markedsverdi på $ 53.69M, med en sirkulerende forsyning på 545.84T WKC. I løpet av de siste 24 timene WKC har den blitt handlet mellom $ 0.00000009329(laveste) og $ 0.00000010663 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000000472824771637, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000000057105301.

Kortsiktig har WKC beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og +18.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 75.63K.

WIKI CAT (WKC) Markedsinformasjon

Rangering No.412 Markedsverdi $ 53.69M$ 53.69M $ 53.69M Volum (24 timer) $ 75.63K$ 75.63K $ 75.63K Fullt utvannet markedsverdi $ 83.70M$ 83.70M $ 83.70M Opplagsforsyning 545.84T 545.84T 545.84T Maksimal forsyning 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Total forsyning 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Opplagsforsyning 64.15% Offentlig blokkjede BSC

