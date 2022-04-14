VoluMint (VMINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VoluMint (VMINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VoluMint (VMINT) Informasjon VoluMint provides decentralised AI automated market-making service. Offisiell nettside: https://volumint.io Teknisk dokument: https://www.storydoc.com/68e5eef56e136df763a01820d4d41705/3d80063a-eb1b-42d8-837c-e53fd5efef0c/6553705840bb43000b761498 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd7b2c1a7f3c67fb0ea57a7ef29bc1f18d7be3195

VoluMint (VMINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VoluMint (VMINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 865.75K $ 865.75K $ 865.75K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 552.14M $ 552.14M $ 552.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M All-time high: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 All-Time Low: $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 $ 0.000895414007360376 Nåværende pris: $ 0.001568 $ 0.001568 $ 0.001568 Lær mer om VoluMint (VMINT) pris

VoluMint (VMINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VoluMint (VMINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VMINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VMINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VMINTs tokenomics, kan du utforske VMINT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VMINT Interessert i å legge til VoluMint (VMINT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VMINT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

VoluMint (VMINT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VMINT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VMINT nå!

VMINT prisforutsigelse Vil du vite hvor VMINT kan være på vei? Vår VMINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VMINT tokenets prisforutsigelse nå!

