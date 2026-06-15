VALOR pris i dag

Sanntids VALOR (VALOR) pris i dag er $ 0.00014367, med en 7.59% endring de siste 24 timene. Nåværende VALOR til USD konverteringssats er $ 0.00014367 per VALOR.

VALOR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 143,135, med en sirkulerende forsyning på 999.92M VALOR. I løpet av de siste 24 timene VALOR har den blitt handlet mellom $ 0.00012992(laveste) og $ 0.00014781 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01499322, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010547.

Kortsiktig har VALOR beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +31.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.47K.

VALOR (VALOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 143.14K$ 143.14K $ 143.14K Volum (24 timer) $ 1.47K$ 1.47K $ 1.47K Fullt utvannet markedsverdi $ 143.14K$ 143.14K $ 143.14K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,922,777.407015 999,922,777.407015 999,922,777.407015

Nåværende markedsverdi på VALOR er $ 143.14K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.47K. Den sirkulerende forsyningen på VALOR er 999.92M, med en total tilgang på 999922777.407015. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.14K.