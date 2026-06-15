UpTop pris i dag

Sanntids UpTop (UPTOP) pris i dag er $ 0.00007769, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende UPTOP til USD konverteringssats er $ 0.00007769 per UPTOP.

UpTop rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,314.52, med en sirkulerende forsyning på 210.00M UPTOP. I løpet av de siste 24 timene UPTOP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04540951, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006048.

Kortsiktig har UPTOP beveget seg -- i løpet av den siste timen og +27.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.00.

UpTop (UPTOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K Volum (24 timer) $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 77.69K$ 77.69K $ 77.69K Opplagsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UpTop er $ 16.31K, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.00. Den sirkulerende forsyningen på UPTOP er 210.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.69K.