UBU (UBU) Informasjon Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Offisiell nettside: https://www.playubu.ai/ Teknisk dokument: https://litepaper.africarare.io/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Kjøp UBU nå!

UBU (UBU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UBU (UBU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M All-time high: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 All-Time Low: $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 Nåværende pris: $ 0.01675 $ 0.01675 $ 0.01675 Lær mer om UBU (UBU) pris

UBU (UBU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UBU (UBU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UBU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UBU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UBUs tokenomics, kan du utforske UBU tokenets livepris!

UBU (UBU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UBU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UBU prisforutsigelse Vil du vite hvor UBU kan være på vei? Vår UBU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

