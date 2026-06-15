Terminus pris i dag

Sanntids Terminus (TERMINUS) pris i dag er $ 0.0066179, med en 5.21% endring de siste 24 timene. Nåværende TERMINUS til USD konverteringssats er $ 0.0066179 per TERMINUS.

Terminus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 661,717, med en sirkulerende forsyning på 100.00M TERMINUS. I løpet av de siste 24 timene TERMINUS har den blitt handlet mellom $ 0.00637876(laveste) og $ 0.00737419 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.483661, mens tidenes laveste notering var $ 0.00177342.

Kortsiktig har TERMINUS beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og -27.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.90K.

Terminus (TERMINUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 661.72K$ 661.72K $ 661.72K Volum (24 timer) $ 55.90K$ 55.90K $ 55.90K Fullt utvannet markedsverdi $ 661.72K$ 661.72K $ 661.72K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Terminus er $ 661.72K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.90K. Den sirkulerende forsyningen på TERMINUS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 661.72K.