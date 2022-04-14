Tordess (TDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tordess (TDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tordess (TDS) Informasjon Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy. Offisiell nettside: https://tordess.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x82f0508797a7167add9274b3aee4293158a8645e Kjøp TDS nå!

Tordess (TDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tordess (TDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M All-time high: $ 0.3179 $ 0.3179 $ 0.3179 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01973 $ 0.01973 $ 0.01973 Lær mer om Tordess (TDS) pris

Tordess (TDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tordess (TDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TDSs tokenomics, kan du utforske TDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TDS Interessert i å legge til Tordess (TDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TDS på MEXC nå!

Tordess (TDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TDS nå!

TDS prisforutsigelse Vil du vite hvor TDS kan være på vei? Vår TDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TDS tokenets prisforutsigelse nå!

