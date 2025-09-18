Dagens TARS Protocol livepris er 0.063 USD. Spor prisoppdateringer for TAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TARS Protocol livepris er 0.063 USD. Spor prisoppdateringer for TAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TARS Protocol Pris(TAI)

1 TAI til USD livepris:

$0.06318
-0.89%1D
USD
TARS Protocol (TAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:18 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06241
24 timer lav
$ 0.0684
24 timer høy

$ 0.06241
$ 0.0684
$ 0.49410794501545524
$ 0.02315821757289225
+0.80%

-0.89%

-23.59%

-23.59%

TARS Protocol (TAI) sanntidsprisen er $ 0.063. I løpet av de siste 24 timene har TAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06241 og et toppnivå på $ 0.0684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAI er $ 0.49410794501545524, mens den rekordlave prisen er $ 0.02315821757289225.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAI endret seg med +0.80% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -23.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TARS Protocol (TAI) Markedsinformasjon

No.538

$ 56.21M
$ 93.84K
$ 63.00M
892.19M
999,999,988
892,189,753.9
89.21%

SOL

Nåværende markedsverdi på TARS Protocol er $ 56.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 93.84K. Den sirkulerende forsyningen på TAI er 892.19M, med en total tilgang på 892189753.9. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.00M.

TARS Protocol (TAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TARS Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005674-0.89%
30 dager$ -0.00066-1.04%
60 dager$ -0.0177-21.94%
90 dager$ -0.01227-16.31%
TARS Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte TAI en endring på $ -0.0005674 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TARS Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00066 (-1.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TARS Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TAI en endring på $ -0.0177 (-21.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TARS Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01227-16.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TARS Protocol (TAI)?

Sjekk ut TARS Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TARS Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TARS Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TARS Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TARS Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TARS Protocol (TAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TARS Protocol (TAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TARS Protocol.

Sjekk TARS Protocolprisprognosen nå!

TARS Protocol (TAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TARS Protocol (TAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TARS Protocol (TAI)

Leter du etter hvordan du kjøperTARS Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TARS Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAI til lokale valutaer

1 TARS Protocol(TAI) til VND
1,657.845
1 TARS Protocol(TAI) til AUD
A$0.09513
1 TARS Protocol(TAI) til GBP
0.04662
1 TARS Protocol(TAI) til EUR
0.05355
1 TARS Protocol(TAI) til USD
$0.063
1 TARS Protocol(TAI) til MYR
RM0.2646
1 TARS Protocol(TAI) til TRY
2.60694
1 TARS Protocol(TAI) til JPY
¥9.261
1 TARS Protocol(TAI) til ARS
ARS$92.91996
1 TARS Protocol(TAI) til RUB
5.25987
1 TARS Protocol(TAI) til INR
5.54967
1 TARS Protocol(TAI) til IDR
Rp1,049.99958
1 TARS Protocol(TAI) til KRW
88.1118
1 TARS Protocol(TAI) til PHP
3.58974
1 TARS Protocol(TAI) til EGP
￡E.3.03408
1 TARS Protocol(TAI) til BRL
R$0.33516
1 TARS Protocol(TAI) til CAD
C$0.08631
1 TARS Protocol(TAI) til BDT
7.66962
1 TARS Protocol(TAI) til NGN
94.16988
1 TARS Protocol(TAI) til COP
$246.09375
1 TARS Protocol(TAI) til ZAR
R.1.09242
1 TARS Protocol(TAI) til UAH
2.60316
1 TARS Protocol(TAI) til TZS
T.Sh.155.94012
1 TARS Protocol(TAI) til VES
Bs10.269
1 TARS Protocol(TAI) til CLP
$60.165
1 TARS Protocol(TAI) til PKR
Rs17.88192
1 TARS Protocol(TAI) til KZT
34.10883
1 TARS Protocol(TAI) til THB
฿2.00592
1 TARS Protocol(TAI) til TWD
NT$1.90386
1 TARS Protocol(TAI) til AED
د.إ0.23121
1 TARS Protocol(TAI) til CHF
Fr0.04977
1 TARS Protocol(TAI) til HKD
HK$0.48951
1 TARS Protocol(TAI) til AMD
֏24.1101
1 TARS Protocol(TAI) til MAD
.د.م0.56826
1 TARS Protocol(TAI) til MXN
$1.15983
1 TARS Protocol(TAI) til SAR
ريال0.23625
1 TARS Protocol(TAI) til ETB
Br9.04491
1 TARS Protocol(TAI) til KES
KSh8.13834
1 TARS Protocol(TAI) til JOD
د.أ0.044667
1 TARS Protocol(TAI) til PLN
0.22806
1 TARS Protocol(TAI) til RON
лв0.27216
1 TARS Protocol(TAI) til SEK
kr0.59283
1 TARS Protocol(TAI) til BGN
лв0.10458
1 TARS Protocol(TAI) til HUF
Ft20.93679
1 TARS Protocol(TAI) til CZK
1.30284
1 TARS Protocol(TAI) til KWD
د.ك0.019215
1 TARS Protocol(TAI) til ILS
0.20979
1 TARS Protocol(TAI) til BOB
Bs0.43533
1 TARS Protocol(TAI) til AZN
0.1071
1 TARS Protocol(TAI) til TJS
SM0.58968
1 TARS Protocol(TAI) til GEL
0.1701
1 TARS Protocol(TAI) til AOA
Kz57.42891
1 TARS Protocol(TAI) til BHD
.د.ب0.023751
1 TARS Protocol(TAI) til BMD
$0.063
1 TARS Protocol(TAI) til DKK
kr0.40005
1 TARS Protocol(TAI) til HNL
L1.65123
1 TARS Protocol(TAI) til MUR
2.85642
1 TARS Protocol(TAI) til NAD
$1.09305
1 TARS Protocol(TAI) til NOK
kr0.62622
1 TARS Protocol(TAI) til NZD
$0.1071
1 TARS Protocol(TAI) til PAB
B/.0.063
1 TARS Protocol(TAI) til PGK
K0.26334
1 TARS Protocol(TAI) til QAR
ر.ق0.22869
1 TARS Protocol(TAI) til RSD
дин.6.28488
1 TARS Protocol(TAI) til UZS
soʻm777.77721
1 TARS Protocol(TAI) til ALL
L5.19498
1 TARS Protocol(TAI) til ANG
ƒ0.11277
1 TARS Protocol(TAI) til AWG
ƒ0.1134
1 TARS Protocol(TAI) til BBD
$0.126
1 TARS Protocol(TAI) til BAM
KM0.10458
1 TARS Protocol(TAI) til BIF
Fr188.055
1 TARS Protocol(TAI) til BND
$0.08064
1 TARS Protocol(TAI) til BSD
$0.063
1 TARS Protocol(TAI) til JMD
$10.10583
1 TARS Protocol(TAI) til KHR
253.01178
1 TARS Protocol(TAI) til KMF
Fr26.334
1 TARS Protocol(TAI) til LAK
1,369.56519
1 TARS Protocol(TAI) til LKR
Rs19.05624
1 TARS Protocol(TAI) til MDL
L1.0395
1 TARS Protocol(TAI) til MGA
Ar278.76051
1 TARS Protocol(TAI) til MOP
P0.50463
1 TARS Protocol(TAI) til MVR
0.9639
1 TARS Protocol(TAI) til MWK
MK109.37493
1 TARS Protocol(TAI) til MZN
MT4.0257
1 TARS Protocol(TAI) til NPR
Rs8.87796
1 TARS Protocol(TAI) til PYG
449.946
1 TARS Protocol(TAI) til RWF
Fr91.287
1 TARS Protocol(TAI) til SBD
$0.5166
1 TARS Protocol(TAI) til SCR
0.90279
1 TARS Protocol(TAI) til SRD
$2.39967
1 TARS Protocol(TAI) til SVC
$0.55125
1 TARS Protocol(TAI) til SZL
L1.09305
1 TARS Protocol(TAI) til TMT
m0.2205
1 TARS Protocol(TAI) til TND
د.ت0.18333
1 TARS Protocol(TAI) til TTD
$0.42651
1 TARS Protocol(TAI) til UGX
Sh221.004
1 TARS Protocol(TAI) til XAF
Fr35.154
1 TARS Protocol(TAI) til XCD
$0.1701
1 TARS Protocol(TAI) til XOF
Fr35.154
1 TARS Protocol(TAI) til XPF
Fr6.363
1 TARS Protocol(TAI) til BWP
P0.83916
1 TARS Protocol(TAI) til BZD
$0.12663
1 TARS Protocol(TAI) til CVE
$5.90814
1 TARS Protocol(TAI) til DJF
Fr11.151
1 TARS Protocol(TAI) til DOP
$3.90726
1 TARS Protocol(TAI) til DZD
د.ج8.16228
1 TARS Protocol(TAI) til FJD
$0.14175
1 TARS Protocol(TAI) til GNF
Fr547.785
1 TARS Protocol(TAI) til GTQ
Q0.48258
1 TARS Protocol(TAI) til GYD
$13.18527
1 TARS Protocol(TAI) til ISK
kr7.623

TARS Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TARS Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TARS Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TARS Protocol

Hvor mye er TARS Protocol (TAI) verdt i dag?
Live TAI prisen i USD er 0.063 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAI til USD er $ 0.063. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TARS Protocol?
Markedsverdien for TAI er $ 56.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAI?
Den sirkulerende forsyningen av TAI er 892.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAI ?
TAI oppnådde en ATH-pris på 0.49410794501545524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAI?
TAI så en ATL-pris på 0.02315821757289225 USD.
Hva er handelsvolumet til TAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAI er $ 93.84K USD.
Vil TAI gå høyere i år?
TAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:18 (UTC+8)

TARS Protocol (TAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

