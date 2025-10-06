SUMMIT pris i dag

Sanntids SUMMIT (SUMMIT) pris i dag er $ 0.0000104, med en 5.05% endring de siste 24 timene. Nåværende SUMMIT til USD konverteringssats er $ 0.0000104 per SUMMIT.

SUMMIT rangerer for tiden som #3522 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SUMMIT. I løpet av de siste 24 timene SUMMIT har den blitt handlet mellom $ 0.0000097(laveste) og $ 0.0000107 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.002838504788824605, mens tidenes laveste notering var $ 0.000010580377364973.

Kortsiktig har SUMMIT beveget seg +1.96% i løpet av den siste timen og +25.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.32K.

SUMMIT (SUMMIT) Markedsinformasjon

Rangering No.3522 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.32K$ 55.32K $ 55.32K Fullt utvannet markedsverdi $ 21.84M$ 21.84M $ 21.84M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 2,100,000,000,000 Total forsyning 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 2,030,499,956,251 Offentlig blokkjede SOL

