SGC pris i dag

Sanntids SGC (SGC) pris i dag er $ 0.00000735, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende SGC til USD konverteringssats er $ 0.00000735 per SGC.

SGC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 48,492, med en sirkulerende forsyning på 6.60B SGC. I løpet av de siste 24 timene SGC har den blitt handlet mellom $ 0.00000734(laveste) og $ 0.00000735 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00415112, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SGC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -15.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 5.84.

SGC (SGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volum (24 timer) $ 5.84$ 5.84 $ 5.84 Fullt utvannet markedsverdi $ 73.47K$ 73.47K $ 73.47K Opplagsforsyning 6.60B 6.60B 6.60B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SGC er $ 48.49K, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.84. Den sirkulerende forsyningen på SGC er 6.60B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.47K.