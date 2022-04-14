RWA Inc. (RWAINC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RWA Inc. (RWAINC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RWA Inc. (RWAINC) Informasjon RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Offisiell nettside: https://rwa.inc/ Teknisk dokument: https://www.rwa.inc/whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Kjøp RWAINC nå!

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RWA Inc. (RWAINC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Total forsyning: $ 992.23M $ 992.23M $ 992.23M Sirkulerende forsyning: $ 467.75M $ 467.75M $ 467.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M All-time high: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 All-Time Low: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Nåværende pris: $ 0.00737 $ 0.00737 $ 0.00737 Lær mer om RWA Inc. (RWAINC) pris

RWA Inc. (RWAINC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RWA Inc. (RWAINC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RWAINC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RWAINC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RWAINCs tokenomics, kan du utforske RWAINC tokenets livepris!

