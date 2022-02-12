RSS3 pris i dag

Sanntids RSS3 (RSS3) pris i dag er kr 0.007353, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RSS3 til NOK konverteringssats er kr 0.007353 per RSS3.

RSS3 rangerer for tiden som #1118 etter markedsverdi på kr 6.84M, med en sirkulerende forsyning på 929.62M RSS3. I løpet av de siste 24 timene RSS3 har den blitt handlet mellom kr 0.007117(laveste) og kr 0.007566 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 6.882907213675178257, mens tidenes laveste notering var kr 0.0482067325194899717.

Kortsiktig har RSS3 beveget seg +2.02% i løpet av den siste timen og +5.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 57.02K.

RSS3 (RSS3) Markedsinformasjon

Rangering No.1118 Markedsverdi kr 6.84Mkr 6.84M kr 6.84M Volum (24 timer) kr 57.02Kkr 57.02K kr 57.02K Fullt utvannet markedsverdi kr 7.35Mkr 7.35M kr 7.35M Opplagsforsyning 929.62M 929.62M 929.62M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,055,772,199.8297999 1,055,772,199.8297999 1,055,772,199.8297999 Opplagsforsyning 92.96% Utstedelsesdato 2022-02-12 20:00:00 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på RSS3 er kr 6.84M, med et 24-timers handelsvolum på kr 57.02K. Den sirkulerende forsyningen på RSS3 er 929.62M, med en total tilgang på 1055772199.8297999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 7.35M.