ROCK (ROCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROCK (ROCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROCK (ROCK) Informasjon Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets. Offisiell nettside: https://www.zenrockfoundation.io/ Teknisk dokument: https://docs.zenrocklabs.io/ Blokkutforsker: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/ Kjøp ROCK nå!

ROCK (ROCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROCK (ROCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 190.61M $ 190.61M $ 190.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M All-time high: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 All-Time Low: $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 Nåværende pris: $ 0.01973 $ 0.01973 $ 0.01973 Lær mer om ROCK (ROCK) pris

ROCK (ROCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROCK (ROCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROCKs tokenomics, kan du utforske ROCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROCK Interessert i å legge til ROCK (ROCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ROCK på MEXC nå!

ROCK (ROCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROCK nå!

ROCK prisforutsigelse Vil du vite hvor ROCK kan være på vei? Vår ROCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROCK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!