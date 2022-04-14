RNT (RNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RNT (RNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RNT (RNT) Informasjon RNT is a meme coin on the Solana chain Offisiell nettside: https://www.university.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2fUFhZyd47Mapv9wcfXh5gnQwFXtqcYu9xAN4THBpump Kjøp RNT nå!

RNT (RNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RNT (RNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M All-time high: $ 0.0888 $ 0.0888 $ 0.0888 All-Time Low: $ 0.001461999386830073 $ 0.001461999386830073 $ 0.001461999386830073 Nåværende pris: $ 0.00167 $ 0.00167 $ 0.00167 Lær mer om RNT (RNT) pris

RNT (RNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RNT (RNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RNTs tokenomics, kan du utforske RNT tokenets livepris!

RNT (RNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RNT nå!

RNT prisforutsigelse Vil du vite hvor RNT kan være på vei? Vår RNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RNT tokenets prisforutsigelse nå!

